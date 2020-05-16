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Измученную тренировками Ходченкову просят больше не худеть

20:05
  • суббота
  • 16 мая 2020

Актриса занимается спортом на самоизоляции

Светлана Ходченкова на самоизоляции занимается спортом. Актриса похудела до такой степени, что её подписчики в Instagram просят её остановиться.
Ходченкова на шесте показала воздушную походку

За 37-летней звездой закрепился негласный титул секс-символа российского кино. Её фигура идеальна, актриса следит за собой и, как только чувствует, что поправилась, сразу же встаёт на беговую дорожку.

Фото с видом на Москву из её квартиры впечатляют. Ходченкова живёт на 71 этаже в одной из башен Москва-Сити.

"Очень скоро мне всё-таки придется снять пижаму, заменить её на что-то более интересное и встретить лето. Поэтому я продолжаю подготовку к съёмочному сезону, не выходя из дома", - написала актриса.

Поклонники уверены, что у Светланы с фигурой всё в порядке и умоляют её больше не худеть. По мнению комментаторов, вес актрисы уже приблизился к критической отметке.

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