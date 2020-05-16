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Марк Тишман сдал тест на коронавирус в одной из поликлиник города

19:56
  • суббота
  • 16 мая 2020

Певец рекомендовал сделать это всем

Певец Марк Тишман сдал анализ на антитела к новому коронавирусу в московской городской поликлинике №68. Исполнитель сообщил подробности журналистам.
Тестирование на антитела к коронавирусу доступно в каждом округе столицы

Певцу пришло письмо с приглашением пройти тестирование. Он записался на приём, процедура не заняла много времени. Тишман обратился к москвичам с просьбой не пренебрегать возможностью сдать тест.

Главврач поликлиники Наталья Кузенкова, в свою очередь, сообщила, что в программе массового скрининга на определение антител к коронавирусу могут принять участие горожане, которым пришло соответствующее SMS-сообщение или приглашение по электронной почте.

Решение об организации сдачи тестов принял мэр Сергей Собянин. Пройти бесплатное обследование можно в 30 городских поликлиниках по предварительной записи. Результаты исследования доступны в личной электронной карте на сайте mos.ru.

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Марк Тишман
Марк Тишман сдал тест на коронавирус
Марк Тишман сдал тест на коронавирус
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