3 855 новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве

С начала пандемии заразились более 142 тысяч человек

3 855 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 142 824 человека, умерли 1 503 пациента. Число вылечившихся выросло до 27 490 человек.

В Москве уже более двух тысяч человек сдали тест на антитела к коронавирусу. О начале массового тестирования на этой неделе сообщил мэр города Сергей Собянин. Пункты забора крови расположены во всех округах столицы и работают с 8:00 до 20:00. Сдать кровь можно по предварительной записи после получения приглашения по электронной почте.

По состоянию на 17 мая, в России зарегистрировано более 280 тысяч случаев выявления коронавируса, умерли от болезни 2 631 человек. В мире больных с коронавирусной инфекцией насчитывается 47 миллиона человек, умерло более 313 тысяч заразившихся.

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