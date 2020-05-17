В России за сутки выявлено почти 10 тысяч больных коронавирусом

Ежедневный прирост вышел на плато

За сутки в России зафиксировано 9 709 случаев заражения коронавирусом, всего выявлено 281 752 человека с COVID-19. Наибольшее число заражённых по-прежнему выявляется в Москве, за сутки зарегистрировано 3 855 больных. В столице с начала пандемии выявлено 142 824 заражённых.

В России действует режим ограничений, во многих регионах введены пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте. Специалисты утверждают, что некоторые ограничительные меры будут действовать до появления вакцины.

Накануне, 15 мая стало известно, что производство вакцины от коронавируса в России может начаться уже к концу лета 2020 года. Вакцина создана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и сейчас готовятся её доклинические испытания. Аналогичные научные исследования ведутся сейчас во многих странах мира.

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