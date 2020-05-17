ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России за сутки выявлено почти 10 тысяч больных коронавирусом

10:43
  • воскресенье
  • 17 мая 2020

Ежедневный прирост вышел на плато

За сутки в России зафиксировано 9 709 случаев заражения коронавирусом, всего выявлено 281 752 человека с COVID-19. Наибольшее число заражённых по-прежнему выявляется в Москве, за сутки зарегистрировано 3 855 больных. В столице с начала пандемии выявлено 142 824 заражённых.
Мишустин дал главам регионов важные поручения в связи с коронавирусом

В России действует режим ограничений, во многих регионах введены пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте. Специалисты утверждают, что некоторые ограничительные меры будут действовать до появления вакцины.

Накануне, 15 мая стало известно, что производство вакцины от коронавируса в России может начаться уже к концу лета 2020 года. Вакцина создана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и сейчас готовятся её доклинические испытания. Аналогичные научные исследования ведутся сейчас во многих странах мира.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врач в инфекционном отделении
Врач в инфекционном отделении
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.