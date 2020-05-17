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В Москве ещё полторы тысячи человек вылечились от COVID-19

09:55
  • воскресенье
  • 17 мая 2020

Наблюдается хорошая динамика

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 458 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, выздоровевших от COVID-19, достигло в столице 27 490.
Тестирование на антитела к коронавирусу доступно в каждом округе столицы

Самую большую нагрузку сейчас испытывают медики, работающие с коронавирусными больными. Накануне, 16 мая премьер-министр Михаил Мишустин обязал глав регионов проконтролировать получение врачами выплат за контакты с больными коронавирусной инфекцией, которые положены им по закону.

Параллельно Следственный комитет начал проверки в регионах по факту невыплат врачам положенных компенсаций. В случаях грубых нарушений следователи будут заводить уголовные дела.

По данным на 16 мая, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 138 969 пациентам, умерли с начала пандемии 1 503 человека. В России больных зарегистрировано 272 043, в мире 4,7 миллиона человек инфицированы коронавирусом.

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