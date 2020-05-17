В Подмосковье назвали дату выхода из ограничений по коронавирусу

Есть все предпосылки для этого

18 мая Московская область будет готова к постепенному выходу из ограничений по коронавирусу. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире телеканала "Россия-1".

В регионе налажен достаточный уровень тестирования, создан запас свободных коек в больница, а коэффициент распространения вируса опустился ниже единицы. Эти три фактора свидетельствуют о том, что в регионе можно постепенно запускать экономику.

Открывать сразу всё власти не намерены, сказал Воробьёв. Сначала в области заработают промышленные предприятия и строительные объекты. Пока 600 стройплощадок в Подмосковье остановлены из-за распространения коронавируса. На них работают десятки тысяч человек.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса действует в Московской области с 13 марта. 15 апреля были введены цифровые пропуска для поездок на личном и общественном транспорте, с 12 мая действует масочный режим.

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