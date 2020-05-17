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Пандемия коронавируса: что происходит в российских регионах

12:22
  • воскресенье
  • 17 мая 2020

Врачи ведут борьбу за жизнь пациентов

Несмотря на позитивную динамику по коронавируса в Москве о снятии ограничений говорить пока рано. А вот власти Подмосковья ожидают, что уже с 18 мая ситуация позволит смягчить режим самоизоляции. При этом повышенное внимание уделят правилам безопасности. Практика показала, что с соблюдением санитарных норм справились не все. Например, в Ленинградской области пришлось вновь закрыть несколько торговых центров.
В России за сутки выявлено почти 10 тысяч больных коронавирусом

Между тем, в целом ряде регионов правоохранители начали проверки из-за нарушений при выплате федеральных надбавок медработникам. Доплаты медикам, обещанные президентом, стали центральной темой в профессиональном сообществе. После жалоб на мизерные суммы, при том, что федеральный центр выделил регионам все необходимые средства, по всей стране начались проверки и увольнения главврачей, сообщает "ТВ Центр".

Во Владимирской области прокуратура выявила занижение выплат в 35 больницах. Руководство некоторых медучреждений решило внедрить свои схемы - дополнительно оплачивать только фактическое время, проведённое с коронавирусным пациентом. А наверх отчитывались о том, что медики получили все обещанное.

По всей стране продолжаются мероприятия по дезинфекции общественных пространств и зданий. Счёт идёт на десятки тысяч метров строений и километров дорог.

В Ленинградской области вновь приостановили работу нескольких крупных торговых центров, которым разрешили открыться 12 мая. Однако, их руководство не смогло обеспечить контроль за соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

В Москве о снятии ограничений говорить пока рано. С 15 мая столица запустила масштабную бесплатную программу тестирования горожан на наличие антител к вирусу. Сергей Собянин заявил, что через две-три недели это исследование смогут пройти все желающие, оформив электронную запись.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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