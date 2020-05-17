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Система здравоохранения США не справляется с коронавирусом

12:34
  • воскресенье
  • 17 мая 2020

В стране переполнены больницы

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 4, 7 миллиона человек, скончались 313 тысяч. Самая тяжёлая ситуация по-прежнему в США. Специалисты признают: многие американцы умирают дома, так и не дождавшись врачебной помощи. Инфицированных в Штатах уже более полутора миллионов. Система здравоохранения захлёбывается, а больницы переполнены. 
Как борются с коронавирусом в США и Европе

Американское руководство не сумело  вовремя среагировать и нарастить ресурсы медицинской системы. Действия администрации Трампа бывший президент США Барак Обама уже называл катастрофой, сообщает "ТВ Центр".

Недовольны действиями властей жители Германии, хотя страна постепенно и выходит из изоляции. Отменён обязательный двухнедельный карантин для въезжающих. Открылись некоторые магазины и общественные пространства, но находиться там нужно исключительно в масках. Многих это не устраивает. В десятках городов проходят протесты.

В Италии с 18 мая снимут ещё часть ограничений. Разрешат передвижения из одного региона в другой по работе, неотложным делам и состоянию здоровья. Также в стране откроются розничные магазины, парикмахерские, салоны красоты, рестораны, бары, пиццерии, кафе-мороженое, кондитерские и пабы. Но при условии, что местные власти будут следить за мерами санитарной безопасности.

Ещё через неделю откроют спортзалы, затем музеи и кинотеатры. Однако, от массовых мероприятий итальянцы откажутся до конца года, а футбольные матчи будут проводиться без зрителей.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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