Кадры крупного пожара в центре Лос-Анджелеса

В огне пострадали 11 спасателей
11 пожарных пострадали в результате тушения крупного возгорания в центре Лос-Анджелеса. Взрыв газа прогремел на складе предприятия по производству конопляного масла вечером 16 мая.
Огонь перекинулся на соседние здания. Столб дыма был виден за несколько километров. В течение двух часов борьбу со стихией вели более 230 спасателей.
Многие из них госпитализированы с ожогами и травмами. Двое находятся в критическом состоянии. Повреждения получила и одна пожарная машина. Причина ЧП пока неизвестна, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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