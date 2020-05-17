Кадры крупного пожара в центре Лос-Анджелеса

В огне пострадали 11 спасателей

11 пожарных пострадали в результате тушения крупного возгорания в центре Лос-Анджелеса. Взрыв газа прогремел на складе предприятия по производству конопляного масла вечером 16 мая.

Огонь перекинулся на соседние здания. Столб дыма был виден за несколько километров. В течение двух часов борьбу со стихией вели более 230 спасателей.

Многие из них госпитализированы с ожогами и травмами. Двое находятся в критическом состоянии. Повреждения получила и одна пожарная машина. Причина ЧП пока неизвестна, сообщает "ТВ Центр".

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