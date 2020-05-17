В Алеппо доноры сдали кровь для раненых сирийских военных

Акцию организовала христианская община

В сирийском Алеппо прошла акция по сбору донорской крови для помощи раненым военнослужащим правительственной армии. Организовали её представители христианской общины. На призыв откликнулись десятки неравнодушных людей.

Норма забора крови от каждого донора - 400 миллилитров. Собранный материал передадут в центральный госпиталь Алеппо. Такие акции проводятся в разных районах города. Вне зависимости от того, кто организатор, на них приходят представители различных национальностей и конфессий, сообщает "ТВ Центр".

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