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Российские военные возвратились из Сербии

12:31
  • воскресенье
  • 17 мая 2020

Они помогали стране справиться с коронавирусом

17 мая из Сербии вернётся вторая группа российских военных, которые больше месяца оказывали помощь республике в борьбе с коронавирусом. Из Белграда уже вылетели два самолёта.
Как российские военные помогали Сербии бороться с коронавирусом

А накануне на подмосковном аэродроме Чкаловский встретили первые три борта ИЛ-76 с военнослужащими и медицинским оборудованием. Всем прибывшим измерили температуру и сделали тесты на наличие инфекции, после чего провели торжественную церемонию с соблюдением санитарных требований в условиях пандемии.

За время работы в республике врачи помогли вылечить почти 900 заболевших, а военнослужащие провели дезинфекцию зданий, внутренних территорий и дорог в 40 населённых пунктах, сообщает "ТВ Центр".

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