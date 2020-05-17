Синоптики сообщили об аномальных холодах в Москве

Температура опустится ниже климатической нормы
Аномальные холода ожидают в ближайшую неделю Центральную Россию. Причиной тому арктический циклон. Температура будет на пять градусов ниже климатической нормы.
А Сибирь уже в объятиях жары - местами столбики термометров показывают плюс 36. В Забайкалье тушат природные пожары. Между тем, в нескольких регионах осложняется паводковая обстановка.
Небывалое наводнение в Пермском крае, в зоне весеннего половодья республика Коми и Вологодская область.
Подробнее о погоде – в сюжете Екатерины Гоголевой (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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