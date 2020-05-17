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В США провели экскурсию для пингвинов в закрытом из-за карантина музее

13:15
  • воскресенье
  • 17 мая 2020

Птицы остались довольны

Уникальную возможность приобщиться к прекрасному получили обитатели зоопарка американского Канзас-Сити. Группа пингвинов Гумбольдта стали единственными посетителями городского Художественного музея.

Поскольку пернатые - выходцы из Перу, экскурсию для них вели на испанском языке. По словам смотрителей, гости продемонстрировали хорошие манеры и даже собственный художественный вкус: им больше по нраву пришелся Караваджо, нежели Моне, сообщает "ТВ Центр". И если в зоне современного искусства пингвины поняли не всё, то удовольствие наверняка получили.

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Пингвины в музее
Пингвины в музее
Пингвины в музее
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