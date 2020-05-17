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Каждый москвич сможет бесплатно сдать тест на коронавирус

10:07
  • воскресенье
  • 17 мая 2020

Такая возможность появится через 2-3 недели

Через две три-недели каждый москвич сможет бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
Тестирование на антитела к коронавирусу доступно в каждом округе столицы

По его словам, каждые три дня планируется приглашать по 70 тысяч москвичей для тестирования, а после этого город выйдет на большие мощности и тогда у всех желающих появится возможность сдать анализ. Для этого нужно будет записаться на приём в ближайшую поликлинику по стандартной процедуре электронной записи.

"Мы сделаем так, чтобы по электронной записи любой желающий смог записаться и получить это исследование, но это перспектива двух-трех недель. Но, тем не менее, мы над этим работаем, может быть, удастся раньше это сделать", - заявил Собянин.

С 15 мая в Москве запущена программа массового тестирования на коронавирус методом иммуноферментного анализа. Приглашения рассылаются жителям города по электронной почте. После получения письма можно записаться на сдачу теста в ближайшую поликлинику. В каждом административном округе как минимум три лечебных учреждения проводят тестирование.

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