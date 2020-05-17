Иностранным спортсменам разрешат вернуться в Россию

Они будут обязаны пройти 14-дневный карантин

Иностранные легионеры смогут вернуться в Россию и продолжить тренировки и игры в своих клубах. Это касается спортсменов и тренеров, сообщает пресс-служба правительства.

Прибывшие в Россию спортсмены, как и все въезжающие в нашу страну, будут обязаны пройти двухнедельный карантин. За ними всё это время будут наблюдать врачи.

Как отмечается в сообщении пресс-службы кабмина, это решение поможет профессиональным спортивным организациям возобновить тренировки после снятия ограничений из-за коронавируса.

С конца марта в России приостановлено проведение массовых мероприятий. Отменены футбольные матчи и концерты. Также прекращены тренировки всех спортивных клубов.

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