"Ревновала к Николаеву": Королёва рассказала о сложных отношениях с Пугачёвой

Певица разоткровенничалась о событиях своей юности

Наталья Королёва рассказала о том, как строились её отношения с Аллой Пугачёвой после приезда из Киева в Москву. Молодая певица тогда была робкой и застенчивой, но смогла заинтересовать, а потом и очаровать композитора Игоря Николаева.

Его дружба с Примадонной сыграла злую шутку. Пугачёва приревновала своего любимого Николаева к "какой-то молодухе из Киева". Так, по словам Королёвой, Алла Борисовна называла певицу. Тем не менее Королёва и Николаев нашли друг друга, полюбили и прожили вместе 10 лет.

У неё к Игорю особенное отношение, она называет его сыночком. А тут он потерял голову, притащил из Киева какую-то молодуху. Она, как настоящая мама, защищала его.

Наталья Королёва считает годы, прожитые с Николаевым самыми плодотворными в творческом плане, призналась певица в гостях у Андрея Малахова на телеканале "Россия-1". Именно Николаев вывел её в люди и написал главные хиты, которые до сих пор не сходят с языка многих россиян.

После развода с композитором Королёва вышла замуж за шоумена и стриптизёра Сергея Глушко (Тарзана). В 2002 году у пары родился сын Архип.

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