Путин поздравил Токаева с днём рождения

Президенты поговорили по телефону

Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщила пресс-служба Кремля, главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки. Кроме того, российский лидер тепло поздравил коллегу с днём рождения.

Ранее в телеграмме Владимир Путин отметил вклад Токаева в развитие стратегического партнёрства между Россией и Казахстаном и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество по самым разным направлениям, сообщает "ТВ Центр".

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