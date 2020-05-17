Собянин обратился к ученикам и педагогам московских школ

Мэр поблагодарил учителей за терпение

Сергей Собянин поблагодарил столичных учителей за работу в удалённом режиме. Мэр тепло обратился к педагогам и ученикам в соцсети "ВКонтакте".

"Непростой учебный год завершается, но онлайн-занятия и все полезные интернет-ресурсы для школьников продолжают работать. Можно заниматься на досуге. У выпускников, конечно, другая программа - поступление. Желаю ребятам удачи и поменьше переживаний. Впереди вся жизнь, и силы ещё понадобятся", - написал мэр. Обращаясь к педагогам Собянин поблагодарил их за большое терпение при работе на удалёнке.

Московские школы закрылись в конце марта из-за распространения коронавируса. Занятия проходят в дистанционном режиме. 15 мая школьникам выставили итоговые отметки. Экзамены для 9-классников отменили, ЕГЭ в 11 классах будут сдавать позже намеченных сроков. Как будут проходить выпускные вечера в школах пока не определено.

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