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Голикова заявила о честной статистике по коронавирусу в России

15:42
  • воскресенье
  • 17 мая 2020

Никто не подтасовывает данные

Никто в России не фальсифицирует и не скрывает статистику заболевших коронавирусом. Российским врачам это невыгодно, борьба с болезнью включена в тарифы обязательного медицинского страхования. С  экономической точки зрения лечебные учреждения заинтересованы в высоких показателях по борьбе с инфекцией. Такой ответ на критику данных российской статистики, звучащую из-за рубежа, дала в эфире телеканала "Россия-1" вице-премьер Татьяна Голикова.
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"Тариф по лечению COVID-19 больше, чем даже для сердечно-сосудистых заболеваний. С экономической точки зрения любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше диагнозов", - сказала Голикова.

На этой неделе газета Financial Times утверждала, что число умерших от коронавируса в России может на 70% превышать данные официальной статистики. Журналисты издания позже изменили своё мнение.

По данным на 17 мая, в России выявлено 281 752 заболевших коронавирусом, умерло 2 631 человек. Россия сейчас находится на втором месте по число заражённых. Первую позицию занимают США: там более 1,4 инфицированных и почти 90 тысяч умерших.

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