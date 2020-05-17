Сколько времени россияне будут жить в режиме ограничений из-за коронавируса

Ответ дали в Роспотребнадзоре

Существующие в России ограничения из-за коронавируса необходимо соблюдать и дальше, не допуская исключений. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, многое зависит от граждан: если россияне привыкнут к дисциплине, то ужесточать ничего не придётся.

"Новые условия уже есть, они уже здесь, и жить в них придётся достаточно долго", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия-1".

Она добавила, что возглавляемое ею ведомство работает сейчас над правилами авиаперевозок в новых условиях. В частности, речь идёт об использовании одноразовых приборов и поочередном режим питания для пассажиров.

По данным на 17 мая, в России зарегистрировано более 280 тысяч инфицированных коронавирусом, умерших – 2631. Россия находится на втором месте в мире по заболеваемости COVID-19, первую позицию в списке занимают США, там уже более 1,4 миллиона заражённых.

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