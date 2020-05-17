Рост заболеваемости COVID-19 в России остановлен

Кривая заражений вышла на плато

В России остановлен рост распространения коронавируса. Последние дни показывают, что кривая заражений стабилизировалась. Как заявила в эфире телеканала "Россия-1" глава Роспотребнадзора Анна Попова, стабилизация отмечается по всей стране.

"Все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью", - сказала Попова.

Она предупредила россиян о том, что жить в новых условиях придётся достаточно долго, а введённые ограничения начнут снимать тогда, когда люди привыкнут жить по новым правилам. В общественных местах, напомнила Попова, следует носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

По данным статистики, в России выявлено 281 752 заражённых коронавирусом, скончалось от осложнений заболевания 2 631 человек. Россия занимает второе место в мире по числу инфицированных, на первой позиции – США с 1,4 миллиона заразившимися.

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