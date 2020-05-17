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Ночь в музее: полицию Сиднея рассмешил вор, укравший ковбойскую шляпу

16:28
  • воскресенье
  • 17 мая 2020

Его ищут по всему городу

Ночь в музее для единственного посетителя прошла в австралийском Сиднее. Правда, сотрудники заведения узнали об этом лишь благодаря камерам наблюдения.
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Неизвестный мужчина проник в здание ночью по строительным лесам и принялся неспешно осматривать залы. Особенный интерес у него вызвал череп тираннозавра, с которым таинственный посетитель сделал селфи, сообщает "ТВ Центр".

Нелегальная экскурсия продолжалась 40 минут. Потом мужчина позаимствовал ковбойскую шляпу и покинул учреждение культуры. Теперь личность ценителя естественной истории и фильмов про Индиана Джонса пытается установить полиция.

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Мужчина в пустом музее
Мужчина в пустом музее
Мужчина в пустом музее
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