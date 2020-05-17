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Китай скрывал истинные масштабы заражения коронавирусом

18:33
  • воскресенье
  • 17 мая 2020

Больных может быть намного больше

Китай косвенно признал, что скрывал истинные размеры эпидемии коронавируса. По опубликованной ранее официальной информации, первые заболевшие появились в Ухане в конце декабря 2019 года.
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Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань сообщил в интервью CNN, что власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки коронавируса. "В самом начале они молчали, а потом я предположил, что заразившихся всё же больше. Я не верил официальным данным и продолжал настаивать на необходимости предоставить реальные цифры", - заявил врач.

Он заподозрил уханьские власти во лжи, когда на протяжении 10 дней число выявленных случаев COVID-19 в мегаполисе не менялось, тогда как в других странах каждый день фиксировали новые случаи.

Если верить официальным данным, переданным КНР во Всемирную организацию здравоохранения, то с начала пандемии в стране с населением более 1,4 миллиарда человек заразились коронавирусом 84 000 человек, умерли 4 645 человек. В мире за это же время заболели 4,7 миллиона человек, умерших уже более 313 тысяч.  

Ранее США обвинили Китай в искусственном создании коронавируса и несвоевременном информировании о распространении инфекции. Президент Дональд Трамп обещал раскрыть всю правду о вирусе, опираясь на документальные свидетельства, но пока этого не сделал.

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