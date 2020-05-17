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Эдуард Лысенко: Ни одного штрафа из-за ошибки "Соцмониторинга" не выписано

16:12
  • воскресенье
  • 17 мая 2020

Приложение контролирует соблюдение карантина

Из-за технической ошибки приложения "Социальный мониторинг" в Москве не было выписано ни одного штрафа, заверил глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко. Он прокомментировал информацию в соцсетях и СМИ о так называемых ночных штрафах, которые выписывали находящимся на карантине гражданам с диагнозом COVID-19.
В Москве запустили приложение для лечащихся дома от коронавируса

"Это тоже не ошибка, это определенный регламент использования приложения, который был установлен нормативными документами", - сказал Лысенко в интервью РИА Новости и уточнил, что с 29 апреля приложение не беспокоит людей с 22:00 до 9:00.

Сейчас в Москве приложением пользуются около 10 тысяч человек. "Социальный мониторинг" предназначен не только для пациентов с подтвержденным коронавирусом, но и для жителей с ОРВИ, а также горожан, контактировавших с ними.

Лысенко назвал процедуру использования приложения социальной ответственностью перед обществом. Глава департамента сказал, что оно установлено и на его смартфоне.

Приложение с момента начала его установки на смартфоны москвичей помогло выявить более 70 тысяч случаев нарушения карантина. Речь идёт о выходе граждан из дома с риском заразить других москвичей.

Все вопросы по работе приложения можно задать по телефону 8 (495) 870-72-96.

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