С 18 мая в Подмосковье снимается часть ограничений из-за коронавируса

Некоторые магазины пока будут закрыты

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объявил об отмене части ограничений в регионе, введённых в связи с пандемией коронавируса. До полной победы над вирусом ещё далеко, признал Воробьёв, но статистика заражений говорит о том, что некоторые ограничительные меры можно ослабить.

С 18 мая в Подмосковье начнут работать промышленные предприятия, возобновятся стройки в жилом и коммерческом секторах. Электронные пропуска для жителей региона будут по-прежнему действовать. Их необходимо получать для поездок на личном или общественном транспорте.

В области пока остаются закрытыми магазины и рынки строительных материалов, садовые центры. Они должны заработать с 25 мая.

Андрей Воробьёв поблагодарил жителей за ответственное поведение и напомнил им о необходимости носить маски и перчатки в общественных местах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"