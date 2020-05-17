Американцы запустили в космос секретный шаттл

Полёт проходит в интересах военных

С американского космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Atlas 5 с секретным военным мини-шаттлом X-37B. Информации об этом беспилотном летательном аппарате крайне мало. Не так давно генерал ВВС США Хизер Уилсон заявила, что необычные манёвренные возможности X-37B в космосе сводят врагов с ума.

Это уже шестой полёт шаттла, но первый с использованием служебного модуля для экспериментов. Гражданская часть полёта не засекречена, аппарат будет исследовать влияние радиации на материалы и семена, проведёт эксперимент по преобразованию солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию для передачи на Землю. В интересах военных шаттл доставит на орбиту спутник FalconSat-8.

Челнок X-37B разработала американская компания Boeing. Первый полёт состоялся в 2010 году, последний - в октябре 2019 года. Напомним, что в 2011 году США свернули свою космическую программу "Спейс шаттл" по запуску на орбиту пилотируемых кораблей многоразового использования.

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