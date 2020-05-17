ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американцы запустили в космос секретный шаттл

17:25
  • воскресенье
  • 17 мая 2020

Полёт проходит в интересах военных

С американского космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Atlas 5 с секретным военным мини-шаттлом X-37B. Информации об этом беспилотном летательном аппарате крайне мало. Не так давно генерал ВВС США Хизер Уилсон заявила, что необычные манёвренные возможности X-37B в космосе сводят врагов с ума.
В Роскосмосе отреагировали на планы Трампа по захвату Луны

Это уже шестой полёт шаттла, но первый с использованием служебного модуля для экспериментов. Гражданская часть полёта не засекречена, аппарат будет исследовать влияние радиации на материалы и семена, проведёт эксперимент по преобразованию солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию для передачи на Землю. В интересах военных шаттл доставит на орбиту спутник FalconSat-8.

Челнок X-37B разработала американская компания Boeing. Первый полёт состоялся в 2010 году, последний - в октябре 2019 года. Напомним, что в 2011 году США свернули свою космическую программу "Спейс шаттл" по запуску на орбиту пилотируемых кораблей многоразового использования.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Запуск шаттла в США
Запуск шаттла в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.