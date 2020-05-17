Крупный пожар в Подмосковье: горят бензовозы с топливом (видео)

На месте работают спасатели

В промзоне подмосковного Дзержинского возник крупный пожар. Загорелись бензовозы с топливом. Площадь пожара составляла около 100 квадратных метров, но выросла до 300-от.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, горят также контейнеры со стройматериалами и есть угроза перехода огня на ещё семь стоящих рядом бензовозов.

Очевидцы выкладывают в Сеть видео пожара. На кадрах видно пламя и высокий столб чёрного дыма.

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