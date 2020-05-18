В Москве умерли 77 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в столице составило 1580

В Москве за сутки скончались 77 пациентов с подтвержденным COVID-19, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 1580 человек, инфицированных COVID-19.

Накануне оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России сообщил, что за сутки в стране было выявлено еще 9709 новых случаев заболевания в 85 регионах. Большинство инфицированных моложе 65 лет, у 42% заболевание проходило бессимптомно.

Всего в стране 281752 подтвержденных случаев COVID-19. За все время пандемии врачи вылечили от коронавируса более 67 тысяч пациентов.

В Москве за сутки было выявлено 3855 новых случаев. Из больниц выписали 1458 пациентов. Всего в столице выздоровели 27,5 тысячи человек.

В оперштабе в очередной раз напомнили россиянам, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

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