В Минтруде объяснили снижение накопительной пенсии в 2021 году

Это связано с длительностью жизни россиян

Минтруд разработал законопроект, в соответствии с которым в 2021 году "ожидаемый период выплаты" накопительной части пенсии увеличится с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет. Из-за этого снизится размер ежемесячной накопительной пенсии.

Как пишут "Известия", 22 года - это то время, на которое делится сумма накоплений, получаемая гражданином при выходе на пенсию. К примеру, если накопительная часть пенсии человека составляет 100 тысяч рублей, то он будет получать каждый месяц по 378 рублей. В 2020 году эта сумма достигала бы 387 рублей.

"Показатель "ожидаемый период выплаты" используется при расчете только накопительной пенсии. Продолжительность ожидаемого периода ее выплаты ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных", - рассказали в Минтруде.

В ведомстве заявили, что увеличение срока выплаты накоплений обусловлен ростом продолжительности жизни россиян. По данным Федеральной службы госстатистики, численность мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет достигла 919 675 и 1 027 283 человека соответственно. Речь идет о 2019 годе. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни для пенсионера приблизилась к 16,86 и 26,56 лет.

В Минтруде также напомнили, что россияне имеют право забрать накопительную часть пенсии или передать ее по наследству. Это исключает риск того, что пенсионер не успеет получить свои накопления.

Как подчеркнули в ведомстве размер накопительной части пенсии не влияет на размер страховой пенсии. Размер страховой пенсии устанавливает государство, исходя из стажа и размеров пенсионных отчислений гражданина.

Отметим, что "ожидаемый период выплаты" накопительной пенсии повышается уже четыре года подряд.

По данным газеты, за законопроект Минтруда пока готовы проголосовать только депутаты от "Единой России".

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