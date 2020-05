В США испугались "морского монстра" из России

Он может двигаться со скоростью до 450 километров в час

Создаваемый в России экраноплан А-050 станет настоящим "морским монстром".

Об этом написало американское издание We Are the Mighty. "Годзилла мог стать монстром, но во время холодной войны он обнаружил, что Каспийское море немного переполнено. Теперь Россия строит нового каспийского морского монстра", - отметили авторы статьи.

Начало использования военного корабля запланировано на 2020 год, пишет "Газета.Ru".

Экраноплан - это воздушное судно, летящие невысоко от поверхности Земли, гибрид корабля и самолета. Его главное преимущество - скорость.

А-050 стал развитием экспериментального проекта "Каспийский монстр", а тот, в свою очередь, послужил основой для экраноплана-ракетоносца "Лунь". Новый экраноплан сможет перевозить до девяти тонн груза или 100 пассажиров и развивать скорость до 450 километров в час на дальность до 4,8 тысячи километров. На А-050 можно установить сверхзвуковые ракеты, например, индийско-российские PJ-10 BrahMos.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"