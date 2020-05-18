"Это как приготовить борщ": ученые создали коронавирус в лаборатории

Это точная копия SARS-CoV-2, который усадил по домам половину планеты

Международной группе ученых удалось создать коронавирус SARS-CoV-2. В качестве образца был взят штамм вируса, выделенный из мазка первого зарегистрированного пациента с COVID-19 в США.

Искусственный коронавирус был создан методом обратной генетики, но представляет собой полную копию природного и проявляет те же свойства. Авторы работы утверждают, что вирус из пробирки поможет в борьбе с болезнью. На зараженных лабораторных мышах специалисты рассчитывают опробовать высокоэффективные лекарственные препараты.

Новость об искусственно созданном коронавирусе может стать еще одним доводом, подтверждающим теорию лабораторного происхождения SARS-CoV-2, пишет газета "Известия". Однако ученые успокаивают – на данном этапе развития науки они могут создать лишь вирус по уже существующему "рецепту".

"Искусственно собрать вирус можно, но только по рецепту, который придумала природа. Это как приготовить борщ. Если рецепт к нему есть, то мы знаем, как его сварить, если же рецепта не существует, то не знаем. Как можно сделать вирус с особенностями, о которых ученые ничего не понимают? Надо же знать, что именно синтезировать!" – говорит заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Светлана Боринская.

С Боринской отчасти согласен руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его словам, с помощью обратной генетики можно быстро пересобрать вирус.

"Наука идет вперед, и сейчас генные инженеры уже научились "писать инструкции", то есть предсказывать свойства тех или иных замен. Но не настолько хорошо, чтобы с нуля создать SARS-CoV-2", - подытожил ученый.

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