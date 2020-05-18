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Власти Москвы вернут самозанятым почти 500 млн рублей налогов

08:25
  • понедельник
  • 18 мая 2020

На выплаты могут рассчитывать 194 тысячи человек

Самозанятым в Москве вернут 495 миллионов рублей налогов, которые они заплатили в 2019 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по экономической политике Владимир Ефимов. Выплаты положены 194 тысячам человек, которые заплатили налог на профессиональный доход, полученный в столице.

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Ранее о программе помощи самозанятым в России объявил президент Владимир Путин. Кроме возврата налога, самозанятым предоставят налоговый капитал в размере одного МРОТ, который они смогут использовать для взаиморасчетов с бюджетом по налоговым платежам в 2020 году.

"Озвученные Президентом России меры позволят самозанятым гражданам существенно снизить налоговую нагрузку и использовать сэкономленные средства на сохранение бизнеса", - отметил Ефимов. Его заявление опубликовано на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

На 1 мая 2020 года, в Москве в качестве самозанятых было зарегистрировано 275 тысяч человек. Их совокупный налогооблагаемый доход превысил 54 миллиарда рублей.

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