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Нарушившая карантин Кудрявцева записала видеообращение после слухов об увольнении

08:56
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Телеведущая обратилась к фанатам из салона красоты

Телеведущая Лера Кудрявцева опровергла свое увольнение с телеканала. Ранее такую информацию распространили телеграм-каналы. Устав от звонков журналистов с просьбой прокомментировать слухи, она решила обратиться к народу в своем инстаграме и записала видеообращение.

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"Хватит фейки писать. Невозможно уже. То оттуда уволили, то что-то закрывается. Ничего не закрывается, все пишем в стандартном режиме. И "Звезды сошлись", и "Секрет на миллион". Хватит придумывать то, чего нет. Откуда вы все это берете?" - возмутилась телезвезда в своих "сторис".

Фанаты Кудрявцевой обратили внимание, что звезда снимает видео из салона красоты. За спиной у нее видно характерную для подобных мест раковину и стеллаж со средствами для ухода. Кроме того, на кадрах можно расслышать, как ей делают маникюр с помощью пилочки.

В Москве продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителей города призывают по возможности оставаться дома. Все массовые мероприятия под запретом. Рестораны, многие магазины, а также парикмахерские и салоны красоты пока закрыты.

Ранее актер Гоша Куценко опубликовал редкое фото Леры Кудрявцевой в образе брюнетки. Поклонники пришли в восторг от внешнего вида телеведущей.

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