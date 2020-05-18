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Крушение самолета группы высшего пилотажа попало на видео

09:11
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Машина упала на жилой дом

В Канаде потерпел крушение самолет высшей пилотажной группы Военно-воздушных сил страны The Snowbirds.

ЧП произошло возле аэропорта города Камлупс (провинция Британская Колумбия) сразу после взлета. Обломки самолета повредили жилой дом, начался пожар.

На видео, снятом очевидцами, можно заметить, что самолет начал дымиться еще в небе, а затем фюзеляжем вниз начал падать на населенный пункт.

Один пилот погиб, по предварительным данным, это женщина. Второй пилот успел катапультироваться, пишет телеканал CBC. Информации о состоянии его здоровья нет. На данный экстренные службы проводят спасательные работы.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо распорядился, чтобы пилотажная группа ВВС страны устроила авиашоу, чтобы поддержать канадцев в условиях коронавируса.

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