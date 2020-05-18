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Названо условие возвращения Москвы к нормальной жизни

09:02
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Чем больше людей с иммунитетом, тем лучше

Главным условием для возвращения Москвы к привычному ритму жизни является понимание того, сколько жителей переболели коронавирусом. Такое мнение высказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.

"Считается, что доля населения, невосприимчивого к инфекции, должна достигнуть 60 процентов. Но мы имеем дело с инфекцией, которая, по разным оценкам, заразнее в три и более раза, чем грипп", — отметил специалист в интервью "Российской газете".

По его словам, иммуноферментный метод позволяет выявить не только само заболевание, но и его стадию, а также наличие иммунитета. Те, у кого он сформировался, могут начать полноценно работать. Когда количество выздоровевших людей с иммунитетом будет достаточно, власти смогут начать снимать ограничительные меры.

"Но важно не просто строить догадки и прогнозы о ситуации в столице, а иметь жесткое научное обоснование, которое и даст запущенное исследование. Только так город может вернуться к более-менее нормальному ритму с минимальными потерями для здоровья москвичей", - заявил Мазус.

На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале в Москве массовой проверки горожан на иммунитет к коронавирусу. Забор крови будут делать в 30 столичных поликлиниках.

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