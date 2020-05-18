"Зажгли с мамой": Самойлова показала молодежный танец у бассейна

Самойлова и Джиган отдохнули с родными
Модель Оксана Самойлова опубликовала в Instagram видео, на котором она исполняет зажигательный танец вместе со своей мамой.
Оксана и Евгения Николаевна, одетые в черные лосины и малиновые свитера, исполняют замысловатый танец возле бассейна. Их телодвижения напоминают молодежное приветствие с элементами фитнеса и ритмики. Судя по всему, женщины сами не ожидали, что у них получится так слаженно и красиво станцевать: под конец они смеются и дают друг другу "пять".
"Зажгли с мамой", - написала Оксана Самойлова, которая вместе с мужем Джиганом и детьми отдыхает в загородном доме Евгении Николаевны.
Рэпер Джиган опубликовал в сториз видео, на котором его теща накрывает на стол. "Что мы кушаем сегодня?" - спрашивает музыкант. "Все домашнее", - отвечает женщина.
- Мама крутая! - пишут в соцсети.
- Какая молодая мама.
- Ништяк, вот это я понимаю активный досуг.
- Такой пример для дочек.
- Пойду тоже попрыгаю с мамой...
В апреле стало известно, что Оксана Самойлова подала заявление о расторжении брака с Джиганом. Ранее она намекала на неверность артиста, который после рождения сына ушел в загул, а затем попал в рехаб. Несмотря на развод, Самойлова и Джиган живут в одном доме, ездят в гости к маме, играют с детьми и так далее. Они не записывают совместные видео и не делают общие фото, но фанаты надеются, что скоро пара объявит о воссоединении.
Напомним, Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. Они воспитывают трех дочерей и сына.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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