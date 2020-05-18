ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Зажгли с мамой": Самойлова показала молодежный танец у бассейна

09:38
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Самойлова и Джиган отдохнули с родными

Модель Оксана Самойлова опубликовала в Instagram видео, на котором она исполняет зажигательный танец вместе со своей мамой. 
"Жена меня спасла": Джиган рассказал о лечении в рехабе

Оксана и Евгения Николаевна, одетые в черные лосины и малиновые свитера, исполняют замысловатый танец возле бассейна. Их телодвижения напоминают молодежное приветствие с элементами фитнеса и ритмики. Судя по всему, женщины сами не ожидали, что у них получится так слаженно и красиво станцевать: под конец они смеются и дают друг другу "пять". 

"Зажгли с мамой", - написала Оксана Самойлова, которая вместе с мужем Джиганом и детьми отдыхает в загородном доме Евгении Николаевны. 

Рэпер Джиган опубликовал в сториз видео, на котором его теща накрывает на стол. "Что мы кушаем сегодня?" - спрашивает музыкант. "Все домашнее", - отвечает женщина. 

- Мама крутая! - пишут в соцсети. 

- Какая молодая мама. 

- Ништяк, вот это я понимаю активный досуг. 

- Такой пример для дочек. 

- Пойду тоже попрыгаю с мамой...

В апреле стало известно, что Оксана Самойлова подала заявление о расторжении брака с Джиганом. Ранее она намекала на неверность артиста, который после рождения сына ушел в загул, а затем попал в рехаб. Несмотря на развод, Самойлова и Джиган живут в одном доме, ездят в гости к маме, играют с детьми и так далее. Они не записывают совместные видео и не делают общие фото, но фанаты надеются, что скоро пара объявит о воссоединении.  

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. Они воспитывают трех дочерей и сына.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Оксана Самойлова
Оксана Самойлова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.