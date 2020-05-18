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Россияне в условиях пандемии начали массово скупать велосипеды

09:48
  • понедельник
  • 18 мая 2020

В некоторых городах спрос вырос более чем в два раза

Россияне в условиях самоизоляции стали чаще покупать велосипеды.

Такую тенденцию заметил сервис для размещения объявлений "Авито". Интерес к велосипеду начался гораздо раньше теплого времени года - россияне начали покупки уже в апреле месяце, когда погода все еще прохладная и переменчивая.

"Спрос на велосипеды в апреле и первой половине мая 2020 года вырос на 36% по всей России по сравнению с тем же периодом в 2019 году", - заметили в пресс-службе компании.

Чаще всего велосипеды покупают в Красноярске, Омске и Новосибирске. Интерес жителей Барнаула к велосипедам вырос на 67% по сравнению с прошлым годом, Челябинска - на 69%.

Эксперты предположили, что такой интерес к двухколесному транспортному средству связан с отсутствием привычных для россиян развлечений и потребностью в подвижных занятиях, передает РИА Новости.  

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