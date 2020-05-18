В России за сутки выявлено меньше 9 тысяч заболевших коронавирусом

Скончался 91 человек

8926 случаев заражения коронавирусом подтверждено в России за минувшие сутки. Это на 274 случая меньше, чем днем ранее. Общее число заболевших достигло 290678.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 3238. В Подмосковье заболел еще 921 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончался 91 пациент с коронавирусом. Из них 77 — в Москве. С начала эпидемии в России умерло 2722 человека.

Выздоровели от коронавируса 2836 человек. Общее число переболевших достигло 70290. В Москве от COVID-19 вылечились за сутки еще 1423 человека, сообщила ранее вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

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