В Москве за сутки вылечились 1423 пациента с коронавирусом

Последние данные о выздоровевших озвучила заммэра столицы Анастасия Ракова
Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1423 пациента. Всего в столице COVID-19 победили уже 28913 человек.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1423 человека" - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова (цитата по АГН "Москва").
Лечение от коронавируса всегда зависит от симптомов и тяжести заболевания, отметила Ракова. Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста.
Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.
Ранее стало известно, что в Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"