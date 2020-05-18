ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве за сутки вылечились 1423 пациента с коронавирусом

09:32
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Последние данные о выздоровевших озвучила заммэра столицы Анастасия Ракова

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1423 пациента. Всего в столице COVID-19 победили уже 28913 человек.

Названо условие возвращения Москвы к нормальной жизни
"Это как приготовить борщ": ученые создали коронавирус в лаборатории
Власти Москвы вернут самозанятым почти 500 млн рублей налогов

"Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1423 человека" - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова (цитата по АГН "Москва").

Лечение от коронавируса всегда зависит от симптомов и тяжести заболевания, отметила Ракова. Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи в защитных костюмах в больнице
Врачи в защитных костюмах в больнице
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.