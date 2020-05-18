Резидентов московских технопарков поддержат субсидиями

Заявки принимаются до 1 июня

Резиденты московских технопарков продолжают подавать заявки на получение государственных субсидий. Такая поддержка может быть особенно актуальна для высокотехнологичных проектов в новых условиях, связанных с распространением COVID-19.

Как сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, сейчас в городе идет заявочная кампания сразу по 13 видам субсидий. Они утверждены правительством Москвы для поддержки малого и среднего бизнеса.

"Резиденты технопарков, например, могут компенсировать расходы на покупку оборудования, на инжиниринг и реализацию комплексных инновационных проектов. Прием заявок на эти субсидии продлится до 1 июня", - пояснила Сергунина.

Максимальная сумма субсидии составляет 10 миллионов рублей. Как рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, уже одобрены две заявки на сумму около пяти миллионов. В работе находятся еще шесть заявок.

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