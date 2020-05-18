ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Резидентов московских технопарков поддержат субсидиями

09:42
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Заявки принимаются до 1 июня

Резиденты московских технопарков продолжают подавать заявки на получение государственных субсидий. Такая поддержка может быть особенно актуальна для высокотехнологичных проектов в новых условиях, связанных с распространением COVID-19.

Как сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, сейчас в городе идет заявочная кампания сразу по 13 видам субсидий. Они утверждены правительством Москвы для поддержки малого и среднего бизнеса.

"Резиденты технопарков, например, могут компенсировать расходы на покупку оборудования, на инжиниринг и реализацию комплексных инновационных проектов. Прием заявок на эти субсидии продлится до 1 июня", - пояснила Сергунина.

Максимальная сумма субсидии составляет 10 миллионов рублей. Как рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, уже одобрены две заявки на сумму около пяти миллионов. В работе находятся еще шесть заявок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Технопарк
Технопарк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.