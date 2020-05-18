В России предложили ввести пособие для беременных на время пандемии

5 тысяч рублей в месяц
Общественная палата предложила ввести ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей для беременных россиянок. Авторы инициативы считают, что будущие мамы должны получить 15 тысяч рублей за апрель, май и июнь.
"Мы должны поддержать беременных, учитывая демографическую ситуацию и задачу увеличения рождаемости", - заявил "Известиям" Сергей Рыбальченко, зампред комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты.
Кроме того, общественники предложили выплатить беременным россиянкам 10 тысяч рублей единовременно.
Свои предложения Общественная палата намерена направить в администрацию президента и правительство.
Идею общественников поддержала председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая. "Будущим мамам надо больше того, что стоит дороже. Им нужны свежие овощи и фрукты, мясо, больше хорошего творога, жирного молока - все это стоит денег. Если будут какие-то меры поддержки, это правильно", - сказала она.
Напомним, власти выделили около 200 миллиардов рублей на помощь семьям с детьми в условиях пандемии коронавируса.
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