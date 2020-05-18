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В России предложили ввести пособие для беременных на время пандемии

10:01
  • понедельник
  • 18 мая 2020

5 тысяч рублей в месяц

Общественная палата предложила ввести ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей для беременных россиянок. Авторы инициативы считают, что будущие мамы должны получить 15 тысяч рублей за апрель, май и июнь.  
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"Мы должны поддержать беременных, учитывая демографическую ситуацию и задачу увеличения рождаемости", - заявил "Известиям" Сергей Рыбальченко, зампред комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты.

Кроме того, общественники предложили выплатить беременным россиянкам 10 тысяч рублей единовременно.

Свои предложения Общественная палата намерена направить в администрацию президента и правительство. 

Идею общественников поддержала председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая. "Будущим мамам надо больше того, что стоит дороже. Им нужны свежие овощи и фрукты, мясо, больше хорошего творога, жирного молока - все это стоит денег. Если будут какие-то меры поддержки, это правильно", - сказала она. 

Напомним, власти выделили около 200 миллиардов рублей на помощь семьям с детьми в условиях пандемии коронавируса. 

Ранее китайские ученые предположили, что коронавирусная инфекция может приводить к бесплодию у женщин, поражая яичники, матку и плаценту.

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