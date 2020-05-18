"Это чудо": зоопарк в Приморье переживает беби-бум

Внезапному демографическому подъему пока радуются только сотрудники

Настоящий беби-бум переживает зоопарк в Приморье. Всего за две недели на свет появились два десятка малышей. Внезапному демографическому подъему пока радуются только сотрудники и ждут, когда детенышей смогут увидеть и посетители.

Пополнения от этого енота сотрудники зоопарка никак не ожидали. Называли его суровым мужским именем Пират и держали в одной клетке с самцом. Но мальчик оказался девочкой и принес потомство. Теперь сидит на усиленном белковом питании.

Молодым мамочкам разрешено есть не то что после шести вечера. До четырех раз за ночь они выходят из норы, чтобы подкрепиться.

Енотиха нападает даже на ветеринара. Кусает за ноги. А если видит, что ее малышей берут в руки, тут же пытается забрать и отнести обратно в домик. Она тоже, как и ее соседка по клеткам, впервые стала мамой и всячески оберегает детей, чего не скажешь об отце. Тот совсем отрешен от семейных проблем. Почти все время проводит под потолком.

За две недели в зоопарке под Уссурийском на свет появилось 19 новых жителей. Мини-пиги, козы, еноты, сурикаты. Потомство, конечно же, принесли и кролики.

Такого беби-бума в зоопарке ожидали гораздо позже. Но в период самоизоляции, когда на территории ни одного посетителя, животные, как говорят владельцы, решили привлечь к себе внимание. И по очереди, каждые два дня, стали приносить потомство.

"Я называю это чудо. Но, конечно животные скучают без посетителей. Им очень не хватает внимания", - заявила директор зоопарка Екатерина Зотова.

В период ограничительных мер дохода у зоосада нет. Но это пока никак не сказалось на рационе животных. Совсем маленькие питаются молоком мамы, для взрослых еще есть запасы. Но от помощи сейчас не откажутся в любом зоопарке.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Приморский край.

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