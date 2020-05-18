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"Русская Венеция": жители Архангельской области пересели из машин в лодки

12:06
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Синоптики предупреждают, что пик паводка в регионе - еще впереди

К пику весеннего половодья готовятся в республике Коми. Под угрозой подтопления оказались пригороды Сыктывкара. МЧС усиливает группировку, организованы пункты временного размещения. Подъём уровня воды из-за дождей прогнозируют и в Архангельской области. А в Пермском крае ликвидируют последствия сильнейших наводнений.

Маленький поселок  в Коми рискует полностью уйти под воду. В трех районах республики уже  действует режим ЧС.

- Вот река подобралась совсем близко к поселку. Здесь целая улица была!

В зоне подтопления - почти 300 домов. Жителей эвакуируют из опасных районов.  Для пострадавших подготовили четыре пункта временного размещения. Здесь обеспечат всем необходимым: продуктами и медикаментами.

"В ближайшее время ожидается пик подъема воды в окрестностях Сыктывкара. В этих целях усилена группировка реагирующих подразделений. На данный момент проводится подворовой обход, при необходимости специалисты оказывают адресную помощь", - заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Коми Антон Ушаков.

В пострадавших районах Пермского края местные жители передвигаются на моторных лодках. Уровень воды в реках достиг рекордно высоких отметок за всю историю наблюдений.  Масштаб весеннего паводка хорошо виден с воздуха. В зоне подтопления - 15 сел.

Улицы поселка Пинега Архангельской области – "русская Венеция". Вместо машин местные жители  используют лодки, которые  швартуют прямо у подъездов своих домов.  Люди готовятся к еще более мощному удару  - на регион надвигаются сильные дожди. Синоптики предупреждают: пик паводка - еще впереди.

А в подтопленных районах Свердловской области спасатели открыли переправы. Пять лодок и четыре парома ежедневно перевозят людей. Для местных жителей сейчас  - это главное средство передвижения.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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