Хакеры опубликовали первую часть копромата на Трампа

Мошенники требуют с президента США крупную сумму

Новая угроза нависла над Дональдом Трампом. В условиях беспрецедентной критики из-за размаха пандемии и нападок со стороны демократов теперь американского лидера шантажируют и киберпреступники. За полгода до президентских выборов хакеры грозятся опубликовать небывалое количество компромата.

Снимок с экрана компьютера с говорящей фразой – "загрузка завершена" - это пока все, что доступно для зрительского глаза. Группа хакеров, называющие себя REvil публикуют первую часть компромата и ни на какую-нибудь звезду шоу-бизнеса, а на самого Дональда Трампа. Журнал Forbes выдает аудитории сообщения вымогателей. Как пишет издание, по мнению хакеров, информация, которой они располагают, может помешать Трампу переизбраться в ноябре на второй срок.

- Следующий человек, которого мы опубликуем – это Дональд Трамп. Идет предвыборная гонка, получается, мы вовремя нашли тонну грязного белья.

За эту, как выразились мошенники, тонну, они хотят 42 миллиона долларов. На самом деле, первые данные оказались далеки от "грязного белья", пишут журналисты. 2 гигабайта информации, которые уже залиты в Сеть - это что-то вроде подборки сообщений электронной почты с упоминанием не фамилии, а скорее обычного слова "трамп", что с английского переводится, как "козырь". То есть с козырей решили не ходить, а упомянуть президента Америки лишь вскользь. Не указывая своих источников, Forbes утверждают, что хакерской атаке подверглась юридическая фирма, клиентами которой были многие знаменитости. Мадонна, Леди Гага, Элтон Джон. Злоумышленники требовали 21 миллион долларов за 756 гигабайтов компромата на музыкантов.

"Секретные детали по всему — трудовые контракты, конфиденциальные расчеты и сделки по индоссаменту для крупнейших звезд Нью-Йорка и Голливуда", - сказал юрист Аллен Грубман.

ФБР к поиску интернет-мошенников уже приступили. И действия их классифицировали как акт международного терроризма. Таким образом, напрямую отказав в выплате выкупа - переговоры с террористами или выплата им выкупа противоречат американскому уголовному законодательству. В ответ на это члены REvil разместили первую часть данных в даркнете, пригрозив разместить информацию на интернет-аукционе. То есть ей будет обладать тот, кто больше заплатит.

- Я бы поторопился. На месте твоего конкурента я бы купил все данные и поставил их прямо в начале выборов. Это было бы забавно. Но ты можешь опередить его.

Сам Дональд Трамп этот инцидент никак не комментирует. Но и деньги платить не спешит. По крайней мере, интернет-аналитики советуют президенту Америки с этим не спешить. Ведь гарантий, что после этого данные не попадут в Сеть – нет. Впрочем, с какой карты пойдет Трапм, когда хакеры выложат на стол свои козыри, остается только наблюдать.

Елена Макарова. "ТВ Центр".

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