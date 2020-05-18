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Мировые цены на нефть побили месячный рекорд

11:55
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Это происходит на фоне постепенного снятия введенных из-за пандемии ограничений

Цены на нефть начали расти и уже бьют месячные рекорды, передает "ТВ Центр". По мнению аналитиков, это происходит на фоне постепенного снятия введённых из-за пандемии ограничений.

Промышленность снова начинает работать. Рынок ожидает восстановления спроса на топливо. Утром стоимость марки Brent поднялась более, чем на три процента - выше 33 долларов за баррель. Последний раз такое было 13 апреля. Июньские фьючерсы марки WTI впервые с 17 марта превысили отметку в 30 долларов.

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