Маски на пляжах и автомессы: мир привыкает к новой посткарантинной реальности

Мир уже не будет прежним

Термометры на греческом побережье показывают рекордные для этих дней +41. Одно спасение – прохладный морской бриз. В рамках ослабления карантинных мер в стране открыли 500 пляжей. Волейбол и футбол под запретом. Людей обязали соблюдать социальную дистанцию. Шезлонги обрабатывают антисептиком.

Впервые с начала пандемии в Греции открылись храмы. Скамейки заменили стульями, на полу разметка для тех, кто хочет прикоснуться к иконам. Воскресная служба собрала сотни человек.

Во Франции открывать храмы не спешат. Набирает популярность автоформат. Парковки отлично подходят для мессы.

"Пару дней назад нам разрешили свободно передвигаться в пределах 100 километров от дома. У нас возникла идея предложить всем сесть в свои автомобили и приехать сюда, чтобы поучаствовать в мессе. Это сближает, даже если люди в машинах", - говорит священник Франсуа Тувет.

Об открытии пляжей задумались на Украине. Однако, если гражданам разрешат их посещать, придется соблюдать меры предосторожности - соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Медики, полицейские, обычные горожане хлопают и ликуют. В Испании число смертей от коронавируса впервые с середины марта - меньше 100 в сутки. На пике эпидемии каждый день умирали до 950 пациентов.

Подобный показатель сейчас в США. Одна из самых тяжелых ситуаций в Нью-Йорке, где из-за плотности населения, вирус распространяется очень быстро. Анализ на COVID-19 взяли у губернатора штата во время ежедневной пресс-конференцией. Губернатор заявил журналистам, что его регулярно проверяют на коронавирус.

"Приходите завтра. Я расскажу вам свои результаты теста. Если я не приду завтра, это значит, что у меня положительный результат. В противном случае, увидимся завтра", - говорит Эндрю Куомо.

Американские военные сообщили, что на многострадальном авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" коронавирус обнаружен у 13 уже переболевших им моряков. Медики пока не знают, оставался ли вирус в крови поле первого теста или это повторное заражение.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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