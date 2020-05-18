Крым возвращается к жизни после смягчения мер по коронавирусу

Режим самоизоляции сохраняется для граждан старше 65 лет

В тех российских регионах, где позволяет эпидемиологическая обстановка, смягчают ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса. Масочный режим при этом везде сохраняется. Так, в Крыму режим самоизоляции с сегодняшнего дня действует только для граждан старше 65 лет. Также возобновляет работу пригородное сообщение.

Симферополь оживает. На дорогах - заторы. На остановках – люди, спешащие на работу. С сегодняшнего дня открываются практически все предприятия. Но с соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора – измерение температуры сотрудникам, дистанция на производстве, маски и дезинфекция.

Режим самоизоляции сохраняется только для крымчан старше 65 лет. Остальным только рекомендуют не покидать место жительства без необходимости. Граждан просят ограничить туристические поездки и воздержаться от посещения религиозных объектов. Но даже поход на работу для многих, как праздник.

Возобновилось пригородное сообщение. В том числе между Керчью и Анапой. Но сохраняются и ограничения. Школьное и университетское образование остается дистанционным. Общепит по-прежнему будет работать только на вынос. Закрыты крупные непродовольственные магазины. Гостиницы и санатории пока ещё принимают только тех, кто приехал в командировку с соответствующими документами. Все остальные граждане, прибывающие на полуостров, обязаны две недели не покидать свое собственное жилье – за этим следят участковые – приходят с проверкой. Тех, кому негде остановиться, отправляют на это время в обсерватор. Решение по туристической и культурной отрасли сейчас зависит от дальнейшей эпидемиологической ситуации.

"Мы договорились с правительством Российской Федерации, до 1 июня вырабатываем план действий по работе санаторно-курортной сферы. Думаю, что какие-то решения найдем. Примерно до 15 июня наблюдаем ситуацию, если у нас не будет взрывного заражения, то по внутреннему туризму, я пока по другим субъектам ничего сказать не могу", - заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Обязательная самоизоляция отменяется и в Севастополе. При этом сохранится особый режим въезда в город – только по пропускам. В планах ввести экспресс-тестирование на блокпостах.

В Краснодарском крае ограничения снимают постепенно. Большая часть предприятий откроется в субботу. Туроператоры ждут решения по работе санаториев, чтобы начать продавать путевки. Возможное открытие санаториев анонсировал глава региона.

"С 1 июня могут возобновить работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Жителям соседних регионов, чтобы попасть к нам на курорт, необходимо будет предоставить путевку. Пляжи и общественные места будут закрыты. Туристы будут находиться только на территории санаториев", - пояснил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирусом заболели более 2 тысяч 600 человек. На Крымском полуострове порядка 450 выявленных случаев. Эпидемиологическая ситуация сейчас оценивается как стабильная.

При этом в регионах продолжает действовать обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте. Полиция в Крыму обещала усилить контроль за наличием у жителей средств индивидуальной защиты. Кроме того, сотрудники будут проводить индивидуальные беседы с просьбой по возможности пока все-таки оставаться дома, чтобы избежать повторной волны пандемии.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"