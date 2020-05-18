В фасованных креветках нашли мышьяк и антибиотики

Роскачество дало объяснения

Роскачество проверило фасованные креветки, которые можно встретить на прилавках магазинов.

Для исследования отобрали креветки семи торговых марок: "Бухта изобилия", Fish House, "Каждый день", Agama, Fine Life, "Vici Приорити" и Polar Premium.

Компания обнаружила в Polar premium и "Каждый день" превышение допустимых норм мышьяка в продукции нескольких марок. Эксперты отметили, что мышьяк, содержащийся в организме водных беспозвоночных, для человека может быть неопасным, если его показатели соответствуют регламенту.

В продукции "Каждый день", кроме повышенного уровня мышьяка, выявлены еще и следы антибиотика хлорамфеникола (левомицетина). А креветки Fish House содержали больше влаги, чем требуется.

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