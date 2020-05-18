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Эффективность медицинских масок доказали на больных хомяках

10:36
  • понедельник
  • 18 мая 2020

Их заразили COVID-19

Гонконгские ученые провели эксперимент на хомяках и выяснили, что применение медицинских масок на 60% снижает распространение коронавируса. Речь идет только о бесконтактном способе распространения. 
Громкие разговоры приводят к распространению коронавируса

Как пишет MedicalPress, исследователи поставили рядом две клетки. В одной находились здоровые хомяки, в другой - зараженные COVID-19. На клетки с грызунами дул воздух из вентилятора. 

Когда на обе клетки надевали медицинские маски, распространение коронавируса сильно замедлялось. Если маску надевали только на клетку с инфицированными хомяками, то уровень заражения падал на 35%, а если на клетку со здоровыми грызунами, то на 15%. 

По мнению исследователей, без использования масок две трети здоровых хомяков подцепили бы коронавирус за неделю. 

"Совершенно очевидно, что надевать маску на инфицированных - особенно если болезнь протекает бессимптомно - это важнее всего", - заявил руководитель исследования Юэн Квок-юна. 

По последним данным, более 4,8 миллиона человек по всему миру заболели коронавирусом, свыше 316 тысяч скончались.

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