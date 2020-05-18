Эффективность медицинских масок доказали на больных хомяках

Их заразили COVID-19
Гонконгские ученые провели эксперимент на хомяках и выяснили, что применение медицинских масок на 60% снижает распространение коронавируса. Речь идет только о бесконтактном способе распространения.
Как пишет MedicalPress, исследователи поставили рядом две клетки. В одной находились здоровые хомяки, в другой - зараженные COVID-19. На клетки с грызунами дул воздух из вентилятора.
Когда на обе клетки надевали медицинские маски, распространение коронавируса сильно замедлялось. Если маску надевали только на клетку с инфицированными хомяками, то уровень заражения падал на 35%, а если на клетку со здоровыми грызунами, то на 15%.
По мнению исследователей, без использования масок две трети здоровых хомяков подцепили бы коронавирус за неделю.
"Совершенно очевидно, что надевать маску на инфицированных - особенно если болезнь протекает бессимптомно - это важнее всего", - заявил руководитель исследования Юэн Квок-юна.
По последним данным, более 4,8 миллиона человек по всему миру заболели коронавирусом, свыше 316 тысяч скончались.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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