Эффективность медицинских масок доказали на больных хомяках

Их заразили COVID-19

Гонконгские ученые провели эксперимент на хомяках и выяснили, что применение медицинских масок на 60% снижает распространение коронавируса. Речь идет только о бесконтактном способе распространения.

Как пишет MedicalPress, исследователи поставили рядом две клетки. В одной находились здоровые хомяки, в другой - зараженные COVID-19. На клетки с грызунами дул воздух из вентилятора.

Когда на обе клетки надевали медицинские маски, распространение коронавируса сильно замедлялось. Если маску надевали только на клетку с инфицированными хомяками, то уровень заражения падал на 35%, а если на клетку со здоровыми грызунами, то на 15%.

По мнению исследователей, без использования масок две трети здоровых хомяков подцепили бы коронавирус за неделю.

"Совершенно очевидно, что надевать маску на инфицированных - особенно если болезнь протекает бессимптомно - это важнее всего", - заявил руководитель исследования Юэн Квок-юна.

По последним данным, более 4,8 миллиона человек по всему миру заболели коронавирусом, свыше 316 тысяч скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"