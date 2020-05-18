Громкие разговоры приводят к распространению коронавируса

Поэтому нужно носить маски

Ученые пришли к выводу, что новый коронавирус может передаваться во время разговора. Причем на скорость распространения влияет громкость речи.

По данным специалистов из Национальных институтов здравоохранения США во время разговора во рту человека образуется жидкость. За минуту громкого разговора собирается около тысячи содержащих вирусы капель. Во время речи эти капли могут находиться в воздухе более восьми и даже 14 минут.

"Это значит, что если два человека стоят и разговаривают без масок и через пять минут в закрытом помещении в этом месте пройдет третий, то он действительно может получить какое-то количество вируса", - объяснила Газете.ру врач-инфекционист Екатерина Степанова.

Однако при таком способе передачи риск заразиться не столь высок. Небольшая доза коронавируса, может и не вызвать само заболевание, полагают ученые.

Похожим образом коронавирус распространяется при кашле или чихании.

Однако ученые подчеркивают, что модель распространения вируса при разговоре была построена в лабораторных условиях и не учитывала климатические факторы. Кроме того, инфицированные "заразны" по-разному. Во рту некоторых зараженных формируется более 100 тысяч капель с вирусом за минуту разговора.

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